Produser Believe, the Ultimate Battle Ungkap Sulitnya Produksi Film Perang di JAFF Market 2024 (Foto: ist)

JAKARTA - Rumah produksi Bahagia Tanpa Drama turut berpartisipasi dalam gelaran Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market, yang berlangsung di booth E26, JEC Yogyakarta, pada 3-5 Desember 2024.

Bahagia Tanpa Drama menawarkan layanan produksi bagi seluruh production house dan studio film yang ingin melakukan pengambilan gambar di Indonesia.

Dengan pengalaman luas di dunia perfilman dari produser Celerina Judisari dan sineas Syaiful Wathan, Bahagia Tanpa Drama saat ini sedang menggarap film perang berjudul Believe, the Ultimate Battle.

Film laga perang yang dijadwalkan tayang pada tahun 2025 ini turut dipromosikan di JAFF Market 2024, sebuah event yang mempertemukan berbagai sektor industri perfilman untuk memperkenalkan bisnis dan proyek-proyek mereka.