Sinopsis Film Term Life, Ayah dan Anak Kabur dari Kejaran Mafia

JAKARTA - Sinopsis film Term Life akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Term Life merupakan film aksi drama kejahatan Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2016. Jalan cerita film ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya A. J. Lieberman dan Nick Thornborrow.

Disutradarai oleh Peter Billingsley dan ditulis oleh A. J. Lieberman, film ini dibintangi oleh Vince Vaughn, Hailee Steinfeld, Bill Paxton, Jonathan Banks, Jordi Molla, Shea Whigham, Taraji P. Henson, dan Annabeth Gish.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Term Life mendapat peringkat pengguna sebesar 32% berdasarkan lebih dari 1.000 pengguna, dengan rata - rata 2,8/5.

Sinopsis Film Term Life

Nick Barrow merupakan seorang kriminal pintar yang ahli dalam merencanakan aksi perampokan secara detail. Walaupun menjadi otak di balik berbagai perampokan, Nick tidak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan pencuriannya.

Aksi pencurian di lapangan hanya dilakukan oleh rekan-rekannya, yang salah satunya adalah Alejandro Vasquez.

Pada suatu misi perampokan, seperti biasa, Nick bertugas merancang rencana, sementara rekannya yang melaksanakan aksi di lokasi. Namun, hari itu, aksi mereka gagal dan berakhir dengan tewasnya beberapa rekan, termasuk Alejandro.

Berita kematian Alejandro pun sampai ke telinga ayahnya, Victor Vasquez, yang merupakan salah satu bos mafia narkoba paling berbahaya. Kemarahan Victor membuat Nick menjadi target pembunuhannya.

Karena merasa nyawanya terancam, Nick memutuskan untuk mengurus asuransi jiwa bernilai jutaan dolar untuk sang putri, Cate.