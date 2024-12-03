Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Term Life, Ayah dan Anak Kabur dari Kejaran Mafia

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |22:06 WIB
Sinopsis Film Term Life, Ayah dan Anak Kabur dari Kejaran Mafia
Sinopsis Film Term Life (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Term Life akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Term Life merupakan film aksi drama kejahatan Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2016. Jalan cerita film ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya A. J. Lieberman dan Nick Thornborrow.

Disutradarai oleh Peter Billingsley dan ditulis oleh A. J. Lieberman, film ini dibintangi oleh Vince Vaughn, Hailee Steinfeld, Bill Paxton, Jonathan Banks, Jordi Molla, Shea Whigham, Taraji P. Henson, dan Annabeth Gish.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Term Life mendapat peringkat pengguna sebesar 32% berdasarkan lebih dari 1.000 pengguna, dengan rata - rata 2,8/5.

Sinopsis Film Term Life
Sinopsis Film Term Life

Sinopsis Film Term Life

Nick Barrow merupakan seorang kriminal pintar yang ahli dalam merencanakan aksi perampokan secara detail. Walaupun menjadi otak di balik berbagai perampokan, Nick tidak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan pencuriannya.

Aksi pencurian di lapangan hanya dilakukan oleh rekan-rekannya, yang salah satunya adalah Alejandro Vasquez.

Pada suatu misi perampokan, seperti biasa, Nick bertugas merancang rencana, sementara rekannya yang melaksanakan aksi di lokasi. Namun, hari itu, aksi mereka gagal dan berakhir dengan tewasnya beberapa rekan, termasuk Alejandro.

Berita kematian Alejandro pun sampai ke telinga ayahnya, Victor Vasquez, yang merupakan salah satu bos mafia narkoba paling berbahaya. Kemarahan Victor membuat Nick menjadi target pembunuhannya.

Karena merasa nyawanya terancam, Nick memutuskan untuk mengurus asuransi jiwa  bernilai jutaan dolar untuk sang putri, Cate.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement