HOME CELEBRITY MOVIE

Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Film Awards 2025

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |06:57 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Film Awards 2025
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Film Awards 2025. (Foto: Hancinema)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Blue Dragon Film Awards 2024 sukses digelar di KBS Hall, Yeouido, Korea Selatan, pada 29 November 2024. Ajang penghargaan prestisius di industri film Korea tersebut memasang Han Ji Min dan Lee Je Hoon sebagai host.

Film 12.12: The Day dan Exhuma mendominasi perolehan trofi dalam ajang Blue Dragon Film Awards 2024. Film 12.12: The Day membawa pulang empat piala: Best Actor, Best Picture, Best Editing, dan Audience Choice Award for Most Popular Film.

Sedangkan Exhuma juga membawa pulang empat trofi: Best Actress, Best Art Direction, Best Cinematography and Lighting, serta Best Director. Berikut daftar lengkap pemenang Blue Dragon Film Awards 2024.

Best Picture: 12.12 The Day

Best Director: Jang Jae Hyun (Exhuma)

Best Actor: Hwang Jung Min (12.12: The Day)

