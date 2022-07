SEOUL - Blue Dragon Series Awards digelar untuk pertama kali di Paradise City, Incheon, Korea Selatan, pada 19 Juli 2022. Ajang ini merupakan penghargaan bagi drama dan variety show yang diproduksi oleh layanan streaming di Korea Selatan.

Dipandu YoonA 'SNSD' dan Jun Hyun Moo, serial Netflix D.P meraih penghargaan Best Drama. Lee Jung Jae memenangkan penghargaan Best Actor atas perannya dalam Squid Game, sementara Kim Go Eun yang menarik perhatian publik lewat Yumi's Cells meraih Best Actress.

Berikut daftar lengkap pemenang Blue Dragon Series Awards seperti dikutip dari Soompi, Rabu (20/7/2022).

KATEGORI DRAMA

Best Drama: D.P.

Best Actor: Lee Jung Jae (Squid Game)

Best Actress: Kim Go Eun (Yumi’s Cells)

Best Supporting Actor: Lee Hak Joo (Political Fever)

Best Supporting Actress: Kim Shin Rok (Hellbound)

Best Rookie Actor: Goo Kyo Hwan (D.P.)

Best Rookie Actress: Jung Ho Yeon (Squid Game)

TIRTIR Popularity Award: Jung Hae In, Han Hyo Joo, Kang Daniel, Lee Yong Jin, DKZ’s Jaechan, Park Seoham

KATEGORI VARIETY

Best Variety Program: Transit Love

Best Male Entertainer: Kang Ho Dong (New Journey to the West Special: Spring Camp)

Best Female Entertainer: Celeb Five [Song Eun Yi, Ahn Young Mi, Shin Bong Sun, and Kim Shin Young]

Best Rookie Male Entertainer: EXO’s Kai (New World)

Best Rookie Female Entertainer: Joo Hyun Young (SNL Korea)

Selamat untuk semua pemenang.*

