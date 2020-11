SEOUL - Ajang Blue Dragon Film Awards kembali bergulir. Dalam perhelatan yang ke-41 kali ini, aktris senior Kim Hye Soo dan aktor Hospital Playlist, Yoo Yeon Seok kembali didapuk menjadi host.

Ini menjadi tahun ketiga bagi keduanya dipasangkan sebagai host dalam Blue Dragon Film Awards. Namun bagi Kim Hye Soo, ini merupakan pengalaman ke-27 menjadi host ajang tersebut yang dimulai sejak tahun 1993.

“Pandemi COVID-19 membuat 2020 menjadi tahun yang berat bagi semua orang. Aku bersyukur, publik masih menunjukkan dukungannya pada industri film di tengah masa sulit ini,” ujar aktris Hyena tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (25/11/2020).

Kim Hye Soo menambahkan, “Jika filmmaker mampu memberikan sukacita dan harapan lewat karyanya, aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Aku berharap, segera tiba waktunya kita menikmati bioskop tanpa perlu lagi merasa waswas.”

Di lain pihak, Yoo Yeon Seok mengaku, merasa terhormat bisa kembali didapuk menjadi host Blue Dragon Film Awards untuk ketiga kalinya. “COVID-19 menjadi tahun yang berat bagi industri perfilman, budaya, dan seni. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat perhelatan tahun ini lebih bersinar,” tuturnya.

Tahun ini, ada 18 kategori penghargaan yang diperlombakan. Tiga di antaranya: Popularity Award, Best Short Film, dan Most Viewed Picture, akan diumumkan di hari H perhelatan.

Para nominator di masing-masing kategori terpilih melalui survei yang melibatkan para pakar industri film serta moviegoers. Proses survei dilakukan sepanjang periode 11 Oktober 2019 hingga 29 Oktober 2020.

Dari hasil itu, film The Man Standing Next yang dibintangi Lee Byung Hun mendominasi daftar nominasi Blue Dragon Film Awards dengan total sepuluh kategori. Film itu diprediksi akan bersaing ketat dengan Deliver Us from Evil yang masuk dalam delapan kategori.

Sementara itu, Blue Dragon Film Awards ke-41 akan digelar pada 11 Desember 2020, pukul 21.00 KST.*

