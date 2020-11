SEOUL - Blue Dragon Film Awards kembali bergulir. Tahun ini, penghargaan prestisius insan perfilman Korea Selatan itu akan digelar di Incheon, pada 11 Desember mendatang.

Tahun ini, ada 18 kategori penghargaan yang diperlombakan. Tiga di antaranya: Popularity Award, Best Short Film, dan Most Viewed Picture akan diumumkan di hari H perhelatan.

Mengutip Soompi, Rabu (11/11/2020), para nominator terpilih melalui survei yang melibatkan para ahli di industri film serta moviegoers yang memilih film-film Korea sepanjang periode 11 Oktober 2019 hingga 29 Oktober 2020.

Tahun ini, film The Man Standing Next yang dibintangi Lee Byung Hun mendominasi daftar nominasi Blue Dragon Film Awards dengan total sepuluh kategori. Film itu diprediksi akan bersaing ketat dengan Deliver Us from Evil yang mendapatkan delapan nominasi.

Baca juga: Deliver Us From Evil Tembus 4 Juta Penonton di Tengah Pandemi COVID-19

Anda bisa melihat daftar lengkap nominasi Blue Dragon Film Awards ke-41, berikut ini.

BEST PICTURE

Moving On

The Man Standing Next

Voice of Silence

Moonlit Winter

Kim Ji Young, Born 1982

BEST DIRECTOR

Yang Woo Seok (Steel Rain 2: Summit)

Yeon Sang Ho (Peninsula)

Woo Min Ho (The Man Standing Next)

Im Dae Hyung (Moonlit Winter)

Hong Won Chan (Deliver Us From Evil) (8)

BEST ACTOR

Yoo Ah In (Voice of Silence)

Lee Byung Hun (The Man Standing Next)

Lee Jung Jae (Deliver Us From Evil)

Jung Woo Sung (Steel Rain 2: Summit)

Hwang Jung Min (Deliver Us From Evil)

BEST ACTRESS

Kim Hee Ae (Moonlit Winter)

Ra Mi Ran (Honest Candidate)

Shin Min Ah (Diva)

Jeon Do Yeon (Beasts Clawing at Straws)

Jung Yu Mi (Kim Ji Young, Born 1982)

BEST SUPPORTING ACTOR

Park Jung Min (Deliver Us From Evil)

Shin Jung Geun (Steel Rain 2: Summit)

Yoo Yeon Seok (Steel Rain 2: Summit)

Lee Sung Min (The Man Standing Next)

Lee Hee Joon (The Man Standing Next)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Kim Mi Kyung (Kim Ji Young, Born 1982)

Park Hye Soo (Samjin Company English Class)

Bae Jong Ok (Innocence)

Lee Re (Peninsula)

Esom (Samjin Company English Class)

BEST NEW DIRECTOR

Kim Do Young (Kim Ji Young, Born 1982)

Kim Cho Hee (Lucky Chan-Sil)

Yoon Dan Bi (Moving On)

Jung Jin Young (Me and Me)

Hong Eui Jung (Voice of Silence)

BEST NEW ACTOR

Woo Do Hwan (The Divine Move 2: The Wrathful)

Yoo Tae Oh (Vertigo)

Lee Bong Geun (The Singer)

Lee Hak Joo (Welcome to the Guest House)

Hong Kyung (Innocence)

BEST NEW ACTRESS

Kang Mal Geum (Lucky Chan-Sil)

Kim So Hye (Moonlit Winter)

Shin Hyun Bin (Beasts Clawing at Straws)

Shin Hye Sun (Innocence)

Lee Joo Young (Baseball Girl)

BEST SCREENPLAY

Moving On

The Man Standing Nex

Voice of Silence

Moonlit Winter

Kim Ji Young, Born 1982

BEST CINEMATOGRAPHY & LIGHTING

Steel Rain 2: Summit

The Man Standing Next

Deliver Us From Evil

Diva

Peninsula

BEST EDITING

The Man Standing Next

Deliver Us From Evil

Moonlit Winter

Beasts Clawing at Straws

Kim Ji Young, Born 1982

BEST MUSIC

The Man Standing Next

Deliver Us From Evil

Samjin Company English Class

Moonlit Winter

Forbidden Dream

BEST ART DIRECTION

The Man Standing Next

Deliver Us From Evil

Peninsula

Samjin Company English Class

Forbidden Dream

BEST TECHNICAL ACHIEVEMENT

The Man Standing Next (makeup)

Deliver Us From Evil (martial arts)

Peninsula (visual effects)

Ashfall (visual effects)

Samjin Company English Class*

Baca juga: OCN Incar Song Seung Heon Bintangi Voice 4