Semakin Seru, Para Cosplayer Meramaikan Game Show Supermarket Sweep

JAKARTA - Program game show terbaru 'Supermarket Sweep' hadir memberikan hiburan dengan hadiah yang menakjubkan yang ditayangkan setiap Jumat – Selasa, pukul 20.45 WIB.

Acara yang dipandu oleh host Ramzy, akan ada Resty Ananta sebagai Sales Promotion Girl (SPG) dan Asyraf Jamal sebagai Sekuriti yang akan membantu Ramzi di sepanjang program berlangsung.

Di Supermarket Sweep, para peserta berkesempatan untuk mendapatkan uang Rp50 juta dan belanjaan yang didapatkan boleh langsung dibawa pulang, serta borong apa aja semaunya dan gratis sepuasnya.

Kali ini yang menjadi peserta di Supermarket Sweep pada hari Jumat adalah Cosplayer Tim Konnichiwa, Tim Watashi, dan Tim Aishiteru.

Kemudian di reguler pada hari Sabtu adalah Tim Luxury, Famous, dan Tim Cutie Pie. Selanjutnya pada reguler Minggu adalah ada couplenya di masing-masing tim; Tim Endless Love, Tim Soulmate, Tim Power Couple.

Para peserta untuk memenangkan permainan harus melewati beberapa babak. Masing-masing babak di Supermarket Sweep adalah Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep.