HOME CELEBRITY TV SCOOP

Game Show Supermarket Sweep Tayang Perdana di MNCTV 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |08:02 WIB
Game Show Supermarket Sweep Tayang Perdana di MNCTV 
Supermarket Sweep. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Setelah Family 100, MNCTV akan menayangkan game show terbaru berjudul Supermarket Sweep. Program itu tayang perdana di MNCTV, pada Senin (11/11/2024), pukul 20.45 WIB. 

Penayangan Supermarket Sweep bertepatan dengan 11.11 yang menjadi waktunya belanja paling heboh se-Indonesia. Game show ini dipandu Ramzy bersama Resty Ananta sang SPG dan Asyraf Jamal sebagai sekuriti.

Dalam Supermarket Sweep, para peserta berkesempatan mendapatkan hadiah utama sebesar Rp50 juta. Selain itu, belanjaan yang mereka dapat selama games berlangsung boleh dibawa pulang.

Tak hanya itu, peserta boleh memborong apa saja semau mereka. Nah untuk mendapatkan semua itu, para peserta harus melewati empat babak dalam Supermarket Sweep: Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep.

Mini Sweep merupakan babak dimana para peserta mencari barang sesuai clue host. Bagi mereka yang benar dan paling cepat akan mendapatkan poin waktu tambahan.

Telusuri berita celebrity lainnya
