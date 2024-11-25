Biodata dan Agama Duta Sheila On 7, Musisi yang Humble-nya Kebangetan

JAKARTA – Duta, vokalis dari band legendaris Sheila On 7, merupakan salah satu selebriti tanah air yang jauh dari kabar miring seputar rumah tangga dan keluarganya. Akrab dengan anak-anaknya, Duta sempat terlihat beberapa kali manggung dengan sang putri.

Belakangan, Aishameglio Duta Chiara atau akrab dipanggil Aisha, putri Duta, terlihat beberapa ikut manggung di band milik ayahnya menjadi backing vocal. Duta mengungkap hal tersebut tidak direncanakan sebelumnya.

“Kebetulan om-omnya (anggota personel Sheila On 7) ngajakin, terus anaknya mau,” jelas Duta saat ditemui di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara pada Minggu (24/11/2024).

Walaupun tahu sang putri punya ketertarikan di bidang musik, Duta tetap utamakan putrinya fokus dalam kuliah. Duta tidak ingin putrinya tak selesai kuliah seperti dirinya. Oleh karena itu, Aisha hanya diperbolehkan manggung bersama Sheila On 7 saat libur kuliah saja.

Meski sudah jarang terlihat di layar televisi, Duta masih aktif manggung di berbagai tempat dengan Sheila On 7. Penasaran dengan kehidupan pribadi Duta? Berikut biodata dan agama Duta Sheila On 7.

Akhdiyat Duta Modjo atau yang akrab dipanggil Duta merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada 30 April 1980 dan menganut agama Islam. Ia lahir di Amerika Serikat saat ayahnya sedang melanjutkan studi di Universitas Kentucky.

Beberapa tahun kemudian, keluarganya pulang ke Indonesia dan menetap di Yogyakarta karena ayahnya bekerja sebagai dosen bidang Penyakit Tanaman di Universitas Gadjah Mada (UGM). Duta sendiri juga sempat berkuliah di UGM, namun tidak selesai karena ia sibuk bermusik.

Duta mulai berkarier di industri musik secara profesional pada tahun 1998. Pada saat ia berusia 18 tahun, Sheila On 7 mendapat kontrak rekaman pertama mereka dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia.

Pada awalnya, nama band yang dibentuk Duta dan teman-temannya tersebut bernama Sheilagank. Namun setelah mendapat kontrak rekaman, akhirnya diputuskan nama Sheilagank tersebut ditujukan untuk para pendengar, sedangkan nama band tersebut diganti menjadi Sheila On 7.