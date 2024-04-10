Momen Duta Sheila On 7 Berbaur dengan Warga saat Salat Ied, Netizen: Tetap Membumi

SLEMAN - Duta Sheila On 7 kembali menarik perhatian warganet di media sosial. Kali ini, vokalis 43 tahun tersebut ramai dipuji karena sikapnya yang dianggap begitu merakyat.

Hal itu bermula dari unggahan akun Instagram @Diaaaaan20_ yang memperlihatkan Duta sedang menjalani salat Ied, pada 10 April 2024. Bapak dua anak tersebut tampak berjalan bersama warga lain untuk salat Ied di lapangan luas.

Unggahan yang sama dibagikan kembali oleh akun X @merapi_undercover. Akun tersebut menjelaskan, peristiwa itu terjadi di kawasan Sleman, Yogyakarta, tempat di mana Duta berdomisili saat ini.

“Ketemu Mas Duta Sheila on 7 saat salat Idul Fitri pagi tadi di wilayah Sleman Yogyakarta,” cuit akun tersebut, pada Rabu (10/4/2024).

Akun tersebut memuji sikap Duta yang begitu akrab berbaur dengan warga sekitar untuk melakukan salat Ied. “Mas Duta terlihat begitu enjoy tanpa jaga jarak dengan warga sekitar. Tetap membumi,” tuturnya lagi.

Netizen pun ramai mengomentari unggahan tersebut dan membagikan pengalaman mereka saat bertemu secara pribadi dengan Duta. “Pernah ketemu di Superindo DSC. Emang ramah poll, mana ganteng pulak kan,” kata akun @vin****.

(SIS)