Selebrasi Marselino Ferdinan Viral, Jirayut dan Duta Sheila On 7 Ikut Tiru di BRI Mini Soccer Clash

JAKARTA - Selebrasi ikonik Marselino Ferdinan ditirukan oleh Jirayut dan Duta Sheila On 7 dalam ajang BRI Mini Soccer Clash yang berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2024).

Di ajang olahraga antar selebritis ini, Duta dan Jirayut tergabung dalam tim Cemerlang bersama pasangan suami istri Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dul Jaelani, Axel Matthew Thomas, Harris Vriza, Fajar Sadboy, Hana Malasan, Tissa Biani dan Boiyen. Thariq yang dipercaya sebagai kapten tim.

Mereka menantang tim Brilian dengan El Rumi sebagai Kapten dan tim diisi oleh Bastian Steel, Alshad Ahmad, Praz Teguh, Anwar Sanjaya, Asyraf Jamal, Rob Clinton Cardinal, Vonny Felicia, Davina Karamoy, Ummi Quary dan Haruka eks JKT48.

Jirayut yang menggunakan bahasa Thailand untuk nama di punggungnya dengan nomor punggung 3 itu, mencetak gol di akhir babak pertama tepatnya di menit ke-25.

Usai mencetak gol, Jirayut pun langsung berlari menuju kursi untuk menirukan selebrasi ikonik ala Marselino Ferdinan dengan duduk di pinggir lapangan. Dia tampak mengangkat satu kaki dengan gaya tengil, persis Marselino.

Sementara rekan-rekan setimnya seperti Thariq, Aaliyah, Tissa Biani, menirukan gaya fotografer saat memotret selebrasi ikonik Marselino. Mereka juga sempat mengangkat Jirayut yang masih duduk di atas kursi.

Mengenai selebrasinya itu, Jirayut mengaku melakukannya secara spontan mengingat selebrasi itu sempat viral dan menjadi perbincangan hangat. Melihat ada kursi, dia bergegas duduk.

"Itu selebrasi yang lagi hits banget sekarang dari Marselino, gak tahu tiba-tiba ada kursi langsung lari aja kesana," ujar Jirayut usai pertandingan.

Jirayut yang kerap mencuri perhatian karena skill volinya yang mumpuni itu pun mengaku dirinya tidak terlalu jago bermain bola. Dia pun berusaha menikmati jalannya pertandingan.

"Kalau bola ini, mohon maaf sebisanya aja, ngejar bola aja, lebih ke takut nendang orang, alhamdulillah seru," ucapnya.

Selebrasi ikonik Marselino juga ditirukan oleh Duta Sheila on 7. Usai mencetak gol di menit ke-37, Duta tampak berlari ke pinggir lapangan dan berdiri di sana.