JAKARTA - Vokalis Sheila On 7, Duta, kembali menjadi sorotan saat menunaikan shalat Idul Adha di Lapangan Ganjuran, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, bersama warga setempat.
Dikutip dari unggahan X @merapi_uncover, terlihat video Duta yang mengenakan gamis hitam tengah diserbu para fans usai shalat Ied.
Banyak warga yang didominasi ibu-ibu berebut minta berselfi dengan pelantun Melompat Lebih Tinggi tersebut.
Pasalnya, mereka bangga karena bisa menunaikan ibadah shalat setahun sekali itu bersama sang idola.