Warga Sleman Berebut Selfie Usai Shalat Idul Adha Bareng Duta Sheila On 7

JAKARTA - Vokalis Sheila On 7, Duta, kembali menjadi sorotan saat menunaikan shalat Idul Adha di Lapangan Ganjuran, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, bersama warga setempat.

Dikutip dari unggahan X @merapi_uncover, terlihat video Duta yang mengenakan gamis hitam tengah diserbu para fans usai shalat Ied.

Banyak warga yang didominasi ibu-ibu berebut minta berselfi dengan pelantun Melompat Lebih Tinggi tersebut.

Pasalnya, mereka bangga karena bisa menunaikan ibadah shalat setahun sekali itu bersama sang idola.