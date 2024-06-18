Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Warga Sleman Berebut Selfie Usai Shalat Idul Adha Bareng Duta Sheila On 7

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |07:29 WIB
Warga Sleman Berebut Selfie Usai Shalat Idul Adha Bareng Duta Sheila On 7
Warga berebut selfie dengan Duta Sheila On 7 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Sheila On 7, Duta, kembali menjadi sorotan saat menunaikan shalat Idul Adha di Lapangan Ganjuran, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, bersama warga setempat.

Dikutip dari unggahan X @merapi_uncover, terlihat video Duta yang mengenakan gamis hitam tengah diserbu para fans usai shalat Ied.

Banyak warga yang didominasi ibu-ibu berebut minta berselfi dengan pelantun Melompat Lebih Tinggi tersebut.

Pasalnya, mereka bangga karena bisa menunaikan ibadah shalat setahun sekali itu bersama sang idola.

