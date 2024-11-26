Alasan Duta Tak Mau Sang Putri Keseringan Manggung Bareng Sheila On 7

JAKARTA - Duta sering kali melibatkan putri sulungnya, Aishameglio Duta Chiara, dalam setiap aksi panggung Sheila On 7. Tak sekadar menemani, sang putri bahkan naik ke atas panggung dan menjadi backing vocal Duta.

Kini, dara yang akrab disapa Aisha itu menjadi backing vocal dalam lagu terbaru Sheila On 7 berjudul Memori Bahagia. Sebagai bentuk dukungan pada sang ayah, Aisha mengikuti konferensi pers perilisan lagu baru Sheila On 7 tersebut.

Duta mengatakan, Aisha harus meminta izin terlebih dahulu ke kampus sebelum akhirnya ikut dengannya ke Jakarta. Dengan begitu, kegiatan perkuliahan sang putri tidak akan terganggu.

“Absennya hari Senin. Jadi masih aman,” ujar Duta dalam konferensi pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada 25 November 2024.

Vokalis bernama asli Akhdiyat Duta Modjo itu mengungkapkan, sang putri tidak boleh meninggalkan perkuliahan di hari Rabu dan Jumat. Alasannya, jumlah absen Aisha yang sudah tak memungkinkan untuk kembali absen.