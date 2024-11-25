Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7, Banyak Cuan Meski Jarang Manggung

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |15:28 WIB
3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7, Banyak Cuan Meski Jarang Manggung
3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7, Banyak Cuan Meski Jarang Manggung (Foto: Ist)
JAKARTA – Akhdiyat Duta Modjo atau lebih dikenal sebagai Duta Sheila On 7, merupakan vokalis dari Sheila On 7, salah satu band legendaris yang terkenal punya tarif manggung dengan nilai yang fantastis.

Punya tarif manggung yang cukup mahal, Duta malah dikenal sebagai selebriti yang sederhana. Dalam beberapa kesempatan, Duta sering ditemui penggemar membaur bersama masyarakat pada umumnya, seperti ikut ronda malam, membeli gorengan, dan ikut lomba 17-an di lingkungan rumahnya.

3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7
3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7

Walaupun punya gaya hidup sederhana, Duta sebenarnya punya pendapatan yang lumayan besar dari hasil manggungnya bersama Sheila On 7. Selain menjadi vokalis Sheila On 7, Duta ternyata juga punya beberapa pekerjaan lain yang menambah kekayaannya.

3 Sumber Kekayaan Duta Sheila On 7

1. Vokalis Sheila On 7

Tak bisa dipungkiri, menjadi vokalis Sheila On 7 selama 28 tahun merupakan sumber kekayaan utama Duta. Berawal dari grup musik sekelompok pelajar SMA, tak disangka Sheila On 7 berhasil menjadi salah satu grup musik terbaik di Indonesia saat ini.

Grup musik ini lahir pada 6 Mei 1996 dengan nama Sheilagank. Pada pertengahan 1998, grup ini mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka dengan label Sony Music Entertainment Indonesia dan mengubah nama grup mereka menjadi Sheila On 7.

Sheila On 7 merupakan satu-satunya grup musik yang mampu menjual album fisik lebih dari satu juta kopi untuk 3 album secara berturut-turut, yaitu album perdana Sheila On 7 (1999), Kisah Klasik untuk Masa Depan (2000), dan 07 Des (2002).

Sampai saat ini, Sheila On 7 masih sangat laris di pasar musik Indonesia. Sheila On 7 masih sibuk manggung di berbagai acara musik dengan tarif bernilai fantastis, yaitu sekitar Rp370 juta untuk sekali manggung.

2. Bisnis Kuliner

Tak hanya mengandalkan pendapatan manggung, Duta diketahui punya dua bisnis restoran Italia bernama Resto IL Tomondo Pizza dan Meglio Pizza & Pasta.

IL Tomondo Pizza merupakan bisnis restoran pertama Duta yang dibangun pada tahun 2011. IL Tomondo Pizza berlokasi di Jalan Garuda N0mor 26, Komplek Kolombo, Demangan Baru, Yogyakarta.

Sedangkan Meglio Pizza & Pasta merupakan bisnis restoran kedua Duta yang berlokasi di Jalan Garuda Nomor 177B, Manukan, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Restoran ini menyajikan berbagai western food yang dapat dinikmati.

 

