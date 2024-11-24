Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Duta Sheila On 7 Nikah Muda: Jadi Bestie untuk Anak-Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |23:36 WIB
Alasan Duta Sheila On 7 Nikah Muda: Jadi Bestie untuk Anak-Anak
Duta Sheila On 7 ungkap alasan nikah muda. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Akhdiyat  Duta Modjo, vokalis band legendaris Sheila On 7 menjadi salah satu selebriti Tanah Air yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Saat menikah pada Juni 2003, usia Duta masih 23 tahun sementara istrinya, Adelia Lontoh, 20 tahun. Hubungan mereka pun selalu harmonis tanpa diterpa isu miring selama 21 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. 

Duta Sheila On 7 ini pun mengungkap salah satu alasan di balik keputusannya untuk menikah di usia yang terbilang muda. Duta ingin saat memiliki anak, usianya tidak terpaut terlalu jauh. Sebab, Duta berkaca pada kehidupannya yang terpaut usia cukup jauh dari ayahnya.

"Ya salah satunya itu karena kebetulan ayah saya itu menikah umur 37 tahun. Terus saya jadi yatim SMA kelas 1, saya belum sempat ngalamin bicara sama ayah saya tuh, laki-laki sama laki-laki. Pembicaraan saya sama ayah tuh ya bapak sama anak yang masih kecil. Jadi, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan bisa ngobrol dewasa sama anak-anak saya," ujar Duta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2024). 

Kini di saat usianya yang baru memasuki kepala empat, anak-anaknya sudah memasuki fase perkuliahan. Sehingga Duta dan istrinya begitu akrab layaknya sahabat dengan kedua anak mereka. 

Tak ada sekat di antara mereka, sehingga Duta berharap komunikasinya dengan anak-anak terjalin dengan baik. Di mana anak-anaknya tak sungkan untuk curhat kepada orangtuanya. 

Telusuri berita celebrity lainnya
