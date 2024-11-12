Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cast Series Dendam Terlibat Langsung dalam Proses Review Peran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:50 WIB
Cast Series <i>Dendam</i> Terlibat Langsung dalam Proses Review Peran
Aktor Series Dendam Terlibat Langsung dalam Proses Review Peran. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Helena Kamga mengaku, para pemain series Dendam terlibat langsung dalam proses review peran. Sebelum proses reading, para aktor tersebut dilibatkan dalam mengeksplorasi karakter yang akan mereka perankan.

Tak hanya itu, setiap aktor juga dimintai pendapat terkait keinginan hingga outfit yang mereka anggap cocok untuk karakter yang mereka perankan. “Jadi apa yang kami mau bisa dijadikan masukan. Itu membuat proses syuting jadi seru banget,” katanya. 

Van Jhoov menambahkan, “Jadi kami memang ditanya mau bagaimana membawakan karakter yang kami perankan, termasuk soal gestur dan mimiknya. Sehingga ketika syuting mulai, semua mengalir saja gitu.”

Series Dendam berkisah tentang Renata (Cinta Laura) yang bertekad menguak kematian adik dan ayahnya. Namun dalam perjalanannya dia harus berhadapan dengan kelompok mafia dalam District 8. 

District 8 adalah sebuah kawasan dengan gedung berlantai 7 yang menjalankan bisnis gelap dan ilegal. Di tiap-tiap lantai gedung itu, mereka mengoperasikan bisnis narkoba, senjata gelap, prostitusi, hingga tarung ilegal.

Series Dendam
Cast Series Dendam Terlibat Langsung dalam Proses Review Peran. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
