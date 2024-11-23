Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:29 WIB
Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI
Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI (Foto: Ist)
JAKARTA - Nikmati waktu santai Anda dari siang hingga sore bersama program spesial RCTI yang penuh hiburan. Mulai dari kisah romansa yang menyentuh hingga cerita persahabatan remaja yang seru, semuanya dirancang untuk membuat hari Anda lebih berwarna.

Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI

1. Sinema Siang Spesial

Mulailah siang Anda dengan “Sinema Siang Spesial” yang tayang setiap pukul 12.00 WIB. Program ini menghadirkan kisah romansa yang mengharukan, dibintangi aktor-aktor ternama Indonesia.

Setiap episodenya menyuguhkan alur cerita yang menyentuh hati, memberikan warna baru pada waktu santai Anda. Dengan tema yang beragam, “Sinema Siang” cocok untuk menemani siang Anda dengan kisah-kisah penuh perasaan.

Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI
Siang dan Sore Spesial Bersama RCTI

2. Cerita Cinta SMA

Di sore hari, temani waktu Anda dengan serial “Cerita Cinta SMA” yang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 16.15 WIB. Serial ini menceritakan kehidupan remaja yang penuh warna, persahabatan, dan konflik menarik antara Devan, Jihan, dan Rasya, yang diperankan oleh Zayyan Sakha, Cathy Fakandi, dan Arie Nugroho.

Kisah kehidupan sekolah ini akan membawa Anda menyelami emosi dan perjalanan seru dunia remaja, menjadikannya tontonan yang asyik untuk sore hari.

3. Mengejar Ikatan Cinta

Program sore ditutup dengan drama dari Original Series Vision+, yaitu “Mengejar Ikatan Cinta”, yang tayang mulai Senin, 25 November 2024.

Serial ini mengisahkan Diva, seorang penggemar sinetron Ikatan Cinta, yang berusaha memenangkan kompetisi pemilihan pemeran sinetron agar dapat mengungkap siapa ayah kandungnya. Tayangan ini hadir setiap Senin-Jumat pukul 17.30 WIB dan Sabtu-Minggu pukul 17.00 WIB.

Dengan alur cerita yang penuh drama dan kejutan, program ini menjadi hiburan yang sempurna untuk menutup sore Anda.

 

