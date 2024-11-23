Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Awali Pagi dengan Program Spesial RCTI

Alan Pamungkas/Edi Hardian , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |13:50 WIB
Awali Pagi dengan Program Spesial RCTI
Awali Pagi dengan Program Spesial RCTI (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mulai pagi Anda dengan deretan program menarik dari RCTI yang siap menghibur dan menemani hari. Dari cerita legendaris penuh nostalgia hingga berita infotainment terkini, RCTI adalah pilihan tepat untuk memulai aktivitas bersama keluarga di rumah.

Program Spesial Pagi RCTI

1. Tukang Bubur Naik Haji The Series
Nikmati kembali kisah legendaris Haji Sulam yang berjuang mewujudkan mimpinya untuk naik haji dengan menjadi penjual bubur keliling. Serial ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00 WIB. Program ini mengajak pemirsa bernostalgia dengan salah satu sinetron terbaik pada masanya.

Awali Pagi dengan Program Spesial RCTI
Awali Pagi dengan Program Spesial RCTI

2. Go Spot
Tetap terhubung dengan kabar terbaru dari dunia hiburan melalui Go Spot. Program ini menyajikan berita selebriti, fakta menarik, dan informasi eksklusif. Tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 09.15 WIB, Go Spot menjadi sumber informasi infotainment terkini yang wajib ditonton.

3. Silet
Nikmati analisis tajam dari berita hangat terkini dalam program Silet. Tayangan ini hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 10.00 WIB dan memberikan ulasan mendalam tentang berita yang sedang ramai dibicarakan.

4. Barista
Lengkapi pagi Anda di hari Jumat dengan Barista, yang menyuguhkan berita terkini tentang artis-artis ternama. Program ini tayang setiap Jumat pukul 10.00 WIB dan memberikan informasi segar seputar dunia hiburan.

Halaman:
1 2
