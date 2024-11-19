Gol Cantik Marselino Ferdinan Guncang Nobar MNC Group di Studio RCTI+

JAKARTA - MNC Group menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (19/11/2024). Suasana mendadak riuh berkat gol cantik Marselino Ferdinan.

Marselino sukses melesakkan gol ke gawang Mohammed Al-Rubaie pada menit ke-32 dengan memanfaatkan umpan silang dari Ragnar Oratmangoen. Penonton yang mengisi Studio RCTI+ itu pun bersorak sorai.

“Goolll,” teriak para penonton menyambut gol tersebut.

Gol Cantik Marselino Ferdinan Guncang Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Studio RCTI+. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi yang berlangaung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat itu dipenuhi berbagai peluang emas dari kedua tim.

Sayang, hingga peluit babak pertama ditiup Indonesia masih belum menambah perolehan golnya. Sementara Maarten Paes menghalangi Timnas Arab Saudi mencetak angka dengan melakukan penyelamatan ciamik.

Usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi, malam puncak HUT ke-35 MNC Group akan dilanjutkan dengan konser musik yang dimeriahkan sederet penyanyi dan band ternama, dari Lyodra hingga band Seventeen.*

(SIS)