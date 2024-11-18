Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 271

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 271 bercerita tentang Reno yang meluapkan amarahnya pada Adisty setelah mengetahui Ayu keguguran. Perlakuan Reno itu membuat Pasha tak terima.

Baku hantam antara kedua pria itu tak terhindarkan. Aga pun melerai keduanya dan meminta Reno untuk menemani Ayu di rumah sakit. Namun Reno menolak permintaan Aga dan pergi begitu saja.

Sementara itu, Ayu semakin terpukul ketika mengetahui Reno enggan menemaninya setelah keguguran. Di sisi lain, Audra dan Elena khawatir jika Reno tahu kalau merekalah yang melaporkan pria itu ke polisi.

David pun curiga dengan sikap Audra dan Elena karena merasa ada yang mereka sembunyikan darinya. Lalu apa yang akan dilakukan Ayu setelah mengetahui Reno tak peduli padanya?

Tonton sinetron Cinta Berakhir Bahagia hanya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 22.00 WIB.**

(SIS)