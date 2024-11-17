Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 270: Kehilangan Mendalam Ayu dan Reno yang Tersudut

JAKARTA - Ayu kembali mendapat cobaan. Dia mengalami pendarahan cukup parah. Adisty yang panik segera membawa Ayu ke rumah sakit.

Sambil menahan perih, dia juga takut terjadi sesuatu dengan bayi dalam kandungannya. Aga meminta Ayu mengatur nafas dan mencoba lebih tenang. Adisty pun menelpon Pasha soal Ayu. Tak berpikir panjang, Pasha langsung bergegas ke rumah sakit.

Adis sungguh cemas dengan keadaan Ayu, sementara Karin cukup kewalahan menjaga Arshan yang tiba-tiba rewel. Beruntungnya, Gerry datang dan menemani Karin menjaga Arshan.

Di sisi lain, David penasaran dengan kedatangan polisi ke kantornya, hingga dia tahu polisi itu datang untuk menemui Reno. David meminta klarifikasi pada Reno. Reno pun beralasan terseret kasus itu karena dia adalah suami Ayu, orang yang dekat dengan Andrew. Meski David terlihat percaya, Reno masih gelisah. Dia khawatir kalau Polisi sampai tes DNA-nya.

Tidak hanya dengan David, Reno juga bertemu Pasha. Dia lagi-lagi diinterogasi soal Andrew dan rumah tangganya dengan Ayu. Sambil menahan kekesalannya, Reno menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja.