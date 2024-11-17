Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 270: Kehilangan Mendalam Ayu dan Reno yang Tersudut

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:37 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 270: Kehilangan Mendalam Ayu dan Reno yang Tersudut
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 270, kehilangan mendalam Ayu dan Reno yang tersudut. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Ayu kembali mendapat cobaan. Dia mengalami pendarahan cukup parah. Adisty yang panik segera membawa Ayu ke rumah sakit. 

Sambil menahan perih, dia juga takut terjadi sesuatu dengan bayi dalam kandungannya. Aga meminta Ayu mengatur nafas dan mencoba lebih tenang. Adisty pun menelpon Pasha soal Ayu. Tak berpikir panjang, Pasha langsung bergegas ke rumah sakit. 

Adis sungguh cemas dengan keadaan Ayu, sementara Karin cukup kewalahan menjaga Arshan yang tiba-tiba rewel. Beruntungnya, Gerry datang dan menemani Karin menjaga Arshan.

Di sisi lain, David penasaran dengan kedatangan polisi ke kantornya, hingga dia tahu polisi itu datang untuk menemui Reno. David meminta klarifikasi pada Reno. Reno pun beralasan terseret kasus itu karena dia adalah suami Ayu, orang yang dekat dengan Andrew. Meski David terlihat percaya, Reno masih gelisah. Dia khawatir kalau Polisi sampai tes DNA-nya.

Tidak hanya dengan David, Reno juga bertemu Pasha. Dia lagi-lagi diinterogasi soal Andrew dan rumah tangganya dengan Ayu. Sambil menahan kekesalannya, Reno menjelaskan rumah tangganya baik-baik saja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement