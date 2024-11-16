Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 269

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |21:27 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 269
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 269. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 269 berkisah tentang Audra dan Elena yang menggunakan kasus pembunuhan Andrew sebagai senjata untuk menangkap Reno.

Hal itu karena selama ini Reno ternyata memegang rahasia besar Audra dan Elena terkait kematian Shinta. Audra pun memberikan laporan sebagai saksi online bahwa Reno dan Andrew pernah ada masalah.

Sementara itu, Reno menjemput Ayu dari kontrakan agar segera kembali ke rumah dan beristirahat demi kesehatan dirinya dan bayi dalam kandungannya. Meski khawatir, Adisty membiarkan Ayu pulang untuk kembali pada suaminya.

Di sisi lain, Aga memberitahu ada panggilan telepon tentang kasus Andrew yang selama ini menjadi musuh besar Reno. Hal ini menjadi kecurigaan apakah benar Reno yang membunuh Andrew? Namun, hasil forensik belum ada.

Ayu meminta maaf kepada Reno karena masih sedih atas meninggalnya Andrew. Namun dia menegaskan bahwa kesedihan itu bukan karena masih mencintai pria tersebut tapi karena Andrew adalah orang baik.

Lalu akankah Reno disudutkan atas kematian Andrew? Silakan menonton sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI, setiap hari pukul 21.30 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
