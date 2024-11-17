Original Series V+ Arab Maklum 2: Assalamualaikum Bali Tayang Perdana di RCTI Mulai 18 November 2024

JAKARTA - Original Series V+ berjudul Arab Maklum 2 adalah drama komedi keluarga. Arab Maklum 2 dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, seperti Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patria, Martin Anugrah, Aci Resti, Kinaryosih dan Avi Basalamah. Tak hanya itu keseruan season 2 ini semakin bertambah dengan hadirnya beberapa pendatang baru seperti Ananta Rispo, Zidni Hakim, dan Patricia Gouw.

Berbeda dengan season sebelumnya, Arab Maklum 2 menceritakan kelanjutan kisah Abah Mahmud dan keluarganya yang berlibur ke Bali. Di pulau eksotis yang dijuluki "Surga Dunia" ini, mereka akan bertemu dengan berbagai budaya dan tradisi baru yang membawa banyak keseruan dan kejutan.

Perbedaan budaya yang semakin kentara di Bali akan menghadirkan berbagai situasi lucu dan menantang bagi pasangan ini. Keunikan budaya Bali, interaksi dengan penduduk lokal, dan tingkah laku Abah dan Umi yang khas akan menghadirkan gelak tawa bagi para penonton.

"Arab Maklum 2" membawa nuansa baru dan cerita yang lebih kompleks dengan menawarkan perpaduan unik antara budaya Arab di Bali, dibalut dengan sentuhan humor ringan yang segar. Penonton diajak untuk wisata virtual ke Pulau Dewata sambil menikmati kehangatan dan kekonyolan keluarga Abah Mahmud dan Umi Laela.