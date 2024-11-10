Besok, Series Vision+ Arab Maklum Tayang Perdana di RCTI

Series Vision+ Arab Maklum Tayang Perdana di RCTI, pada 11 November 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Series Vision+ Arab Maklum mulai tayang di RCTI, pada Senin (11/11/2024). Series ini berkisah tentang keluarga Arab yang berusaha mempertahankan tradisi di tengah modernitas.

Aba Mahmud (Usama Harbatah) dan istrinya, Umi Laela (Dhawiya Zaida) memerlukan banyak penyesuaian dalam membesarkan anak perempuan mereka bernama Syakilla (Rachel Patricia).

Pemikiran dan gaya hidup Aba yang masih kuno kerap kali berbenturan dengan Syakilla. Hal itu dilakukan Aba dan Umi hanya untuk mempertahankan tradisi dan budaya Arab mereka.

Tak hanya soal gaya hidup, Umi Laela juga harus menghadapi janda seksi yang berusaha menggoda para suami di kompleks perumahan mereka. Imbasnya para ibu kompleks mulai waspada.

Para ibu komplek, termasuk Umi Laela, mengawasi suami mereka dengan ketat. Umi curiga karena melihat ada perubahan mencolok pada suaminya sejak si janda seksi datang ke kompleks mereka.