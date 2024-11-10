Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, Series Vision+ Arab Maklum Tayang Perdana di RCTI

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |18:41 WIB
Besok, Series Vision+ <i>Arab Maklum</i> Tayang Perdana di RCTI
Series Vision+ Arab Maklum Tayang Perdana di RCTI, pada 11 November 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Vision+ Arab Maklum mulai tayang di RCTI, pada Senin (11/11/2024). Series ini berkisah tentang keluarga Arab yang berusaha mempertahankan tradisi di tengah modernitas.

Aba Mahmud (Usama Harbatah) dan istrinya, Umi Laela (Dhawiya Zaida) memerlukan banyak penyesuaian dalam membesarkan anak perempuan mereka bernama Syakilla (Rachel Patricia).

Pemikiran dan gaya hidup Aba yang masih kuno kerap kali berbenturan dengan Syakilla. Hal itu dilakukan Aba dan Umi hanya untuk mempertahankan tradisi dan budaya Arab mereka.

Tak hanya soal gaya hidup, Umi Laela juga harus menghadapi janda seksi yang berusaha menggoda para suami di kompleks perumahan mereka. Imbasnya para ibu kompleks mulai waspada.

Para ibu komplek, termasuk Umi Laela, mengawasi suami mereka dengan ketat. Umi curiga karena melihat ada perubahan mencolok pada suaminya sejak si janda seksi datang ke kompleks mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement