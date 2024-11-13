Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 267

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 267 bercerita tentang misteri keberadaan Andrew yang akhirnya terkuak. Aga dan Adisty yang sedang hiking tak sengaja bertemu warga yang menemukan tengkorak.

Polisi dan tim forensik kemudian mengidentifikasi tengkorak tersebut sebagai Andrew. Adisty pun segera memberitahu Pasha terkait temuan itu. Namun mereka sepakat untuk tidak memberitahu Ayu terkait hal tersebut.

Di lain pihak, polisi mendatangi rumah Debby selaku penanggung jawab panti dan menyampaikan kabar terkait penemuan jenazah Andrew. Hal itu membuat Debby sangat terkejut dan segera memberitahu Ayu.

Kabar tersebut sangat membuat Ayu terpukul. Sementara itu, Reno mengetahui kabar penemuan jenazah Andrew dari berita. Dia yang mengenali tempat penemuan tengkorak Andrew pun langsung panik.

Reno yang menyamar dengan menggunakan topi dan masker pun mendatangi rumah sakit tempat Andrew diautopsi. Namun, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun dari rumah sakit karena dia bukan keluarga.