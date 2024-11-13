Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 267

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |20:05 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 267
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 267. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 267 bercerita tentang misteri keberadaan Andrew yang akhirnya terkuak. Aga dan Adisty yang sedang hiking tak sengaja bertemu warga yang menemukan tengkorak.

Polisi dan tim forensik kemudian mengidentifikasi tengkorak tersebut sebagai Andrew. Adisty pun segera memberitahu Pasha terkait temuan itu. Namun mereka sepakat untuk tidak memberitahu Ayu terkait hal tersebut.

Di lain pihak, polisi mendatangi rumah Debby selaku penanggung jawab panti dan menyampaikan kabar terkait penemuan jenazah Andrew. Hal itu membuat Debby sangat terkejut dan segera memberitahu Ayu. 

Kabar tersebut sangat membuat Ayu terpukul. Sementara itu, Reno mengetahui kabar penemuan jenazah Andrew dari berita. Dia yang mengenali tempat penemuan tengkorak Andrew pun langsung panik.

Reno yang menyamar dengan menggunakan topi dan masker pun mendatangi rumah sakit tempat Andrew diautopsi. Namun, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun dari rumah sakit karena dia bukan keluarga.

Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement