Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 38: Dilema Cinta Amira dan Biru

JAKARTA - Pagi yang penuh ketegangan menyelimuti rumah Biru dan Amira. Biru, yang masih terguncang oleh mimpi buruk tentang Ratna, memutuskan untuk menjemput Amira dan membawanya pulang. Namun, sesampainya di rumah, suasana semakin mencekam ketika Biru menyerahkan berkas gugatan cerai dengan dalih bahwa Amira yang akan menggugatnya.



Amira menolak mentah-mentah, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Biru. Namun, Biru mendesaknya untuk menjaga rahasia ini agar Ratna tidak mengetahuinya demi kesehatan sang ibu.

Di sisi lain, Noah yang curiga terhadap isi file di laptop Vernie mulai bertindak lebih jauh. Ia meminta bantuan petugas IT untuk membuka file yang disembunyikan Vernie, berharap dapat menemukan bukti penting yang dapat mengubah segalanya.

Sementara itu, Maudy akhirnya siuman setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Mendengar kabar ini, Biru bergegas ke rumah sakit, meninggalkan Amira dalam kecemasan yang dalam.