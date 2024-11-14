Cara Menonton Akting Ciamik Naura Hakim dalam Second Account

Cara Menonton Akting Ciamik Naura Hakim dalam Second Account. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Naura Hakim mempertontonkan akting ciamiknya sebagai Dewi dalam series terbaru Vision+, Second Account. Series bergenre thriller-misteri ini menyajikan kisah mendebarkan.

Bermula dari kematian Dewi yang misterius di apartemennya. Merasa ada yang janggal dengan kematian sang kakak, adik Dewi yang bernama Rini pun menyelidiki kematian perempuan itu.

Penyelidikan itu kemudian membawa Rini pada fakta mengejutkan terkait kematian sang kakak, dari dunia prostitusi hingga aliran sesat yang mengancam nyawanya.

Bagi Anda yang penasaran dengan Second Account bisa menonton episode 1 dan 2 drama ini secara gratis. Berikut caranya:

1.Unduh aplikasi Vision+ di Play Store dan App Store. Atau, Anda bisa mengakses laman web https://www.visionplus.id/,