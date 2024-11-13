Ruth Marini Ungkap Tantangan Jadi Aktor dan Produser dalam Series Second Account

Ruth Marini Ungkap Tantangan Jadi Aktor dan Produser dalam Series Second Account. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Ruth Marini ungkap tantangan jadi aktor sekaligus produser dalam series baru Vision+, Second Account. Dia mengaku, mengemban dua tugas sekaligus bukanlah hal yang mudah.

“Tantangannya, tentu saja bagaimana membagi-bagi porsi kerja sebagai produser dan aktor. Bagaimana aku mendalami karakter sekaligus menjadi produser,” ujar pemeran kepala polisi bernama Vera tersebut dalam konferensi pers belum lama ini.

Beruntung, Ruth Marini memiliki Rifqi Zarkasih, rekan kerja yang dapat diandalkannya. Pria itu mengambil alih tugas produksi saat Ruth harus mendalami perannya sebagai aktor dalam Second Account.

Nah, aksi Ruth Marini sebagai polisi dalam series Second Account dapat Anda tonton melalui Vision+ dengan mengakses link berikut ini. Aplikasi Vision+ dapat Anda unduh melalui App Store dan Play Store.

Untuk mengakses konten premium Vision+, Anda dapat memilih paket berlangganan. Salah satunya, paket Combo MeVVah seharga Rp49.000 yang memberi Anda akses pada konten premium Vision+ dan Viu.

Vision+, Unlimited Entertainment.**

(SIS)