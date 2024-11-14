Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Drama Populer Song Jae Rim

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |14:30 WIB
5 Drama Populer Song Jae Rim
5 Drama Populer Song Jae Rim. (Foto: Hancinema)
A
A
A

JAKARTA - Drama populer Song Jae Rim yang meninggal dunia pada 12 November silam. Kepolisian Seongdong mengatakan, jasad sang aktor ditemukan di apartemennya oleh seorang teman yang janjian untuk makan siang dengannya.

Kepergian Song Jae Rim yang tiba-tiba meninggalkan duka mendalam tak hanya bagi keluarga, namun juga penggemar dan industri hiburan Korea Selatan. Sepanjang kariernya, sang aktor menunjukkan dedikasi dalam setiap drama yang dibintanginya.

5 Drama Populer Song Jae Rim

1.Moon Embracing The Sun (2012)

Drama Moon Embracing The Sun merupakan proyek yang melambungkan nama Song Jae Rim di dunia akting. Meski hanya aktor pendukung, namun lakonnya sebagai Lord Kim Jae Woon cukup mencuri perhatian. 

Moon Embracing The Sun
Drama Populer Song Jae Rim. (Foto: Moon Embracing The Sun/MBC)

Dijuluki si ‘Pendekar Pedang Iblis’, Jae Woon merupakan tangan kanan sekaligus pengawal Raja Lee Hwon (Kim Soo Hyun). Namun kesetiaannya pada raja, justru merusak persahabatannya dengan Pangeran Yangmyung (Jung Il Woo).   

2.Two Weeks (2013)

Drama populer Song Jae Rim selanjutnya adalah Two Weeks. Dia berperan sebagai Mr. Kim, seorang pembunuh bayaran professional yang diperintahkan untuk menyingkirkan mantan anggota mafia bernama Jang Tae San (Lee Joon Gi). 

Two Weeks
Drama Populer Song Jae Rim. (Foto: Two Weeks/MBC)

Menariknya, latar belakang Mr. Kim digambarkan cukup menarik. Sebelum menjadi pembunuh bayaran, dia ternyata pernah bergabung dengan satuan elit khusus di bawah Angkatan Darat Perancis bernama French Foreign Legion.

3.Goodbye Mr. Black (2016)

Song Jae Rim merupakan salah satu aktor utama dalam Goodbye Mr. Black yang dirilis MBC, pada 2016. Dia berperan sebagai Seo Woo Jin, putra Presiden Direktur Sun Woo Group dan pendiri Panda News, mentor Swan (Moon Chae Won) sebagai reporter.

Goodbye Mr Black
Drama Populer Song Jae Rim. (Foto: Goodbye Mr Black/MBC)

Drama ini berfokus pada Cha Ji Won (Lee Jin Wook), anggota angkatan laut yang difitnah atas kematian ayahnya. Dia kemudian bertemu Swan yang bersedia menjadi istri gadungannya. Bersama, mereka coba mengungkap kasus kematian ayah Ji Won.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
