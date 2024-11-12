Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Song Jae Rim Meninggal Dunia, Polisi Temukan Wasiat dan Konsentrat Nikotin di TKP

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |18:15 WIB
Song Jae Rim Meninggal Dunia, Polisi Temukan Wasiat dan Konsentrat Nikotin di TKP
Polisi Temukan Wasiat dan Konsentrat Nikotin di Apartemen Song Jae Rim. (Foto: GEEK)
A
A
A

SEOUL - Kepolisian Seongdong menemukan surat wasiat berisi dua halaman di apartemen Song Jae Rim. Sang aktor ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Seongdong, Seoul, Korea Selatan, pada 12 November 2024.

Selain surat wasiat tersebut, polisi juga menemukan konsentrat nikotin di apartemen tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum merilis penyebab kematian sang aktor.

Song Jae Rim
Polisi Temukan Wasiat dan Konsentrat Nikotin di Apartemen Song Jae Rim. (Foto: GEEK)

“Kami masih melakukan investigasi. Sejauh ini, kami tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah sang aktor,” tutur juru bicara Kepolisian Seongdong seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (12/11/2024).

Saat ini, jenazah sang aktor disemayamkan di rumah duka di Yeouido. Sementara pemakaman akan dilakukan di Seoul City Creamtorium, pada 14 November 2024, pukul 12.00 KST (10.00 WIB).

Song Jae Rim memulai debutnya sebagai aktor lewat film Actresses, pada 2009. Popularitasnya mulai terkerek ketika dia membintangi drama The Moon Embracing the Sun bersama Kim Soo Hyun, pada 2012.*

(SIS)

