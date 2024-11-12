Profil Song Jae Rim, Aktor Korea yang Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun

Profil Song Jae Rim, Aktor Korea yang Meninggal Dunia di Usia 39 Tahun. (Foto: K-Wave)

SEOUL - Profil Song Jae Rim, aktor Korea yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Seongdong, Seoul, Korea Selatan, pada 12 November 2024. Sang aktor mengembuskan napas terakhirnya di usia 39 tahun.

Polisi mengonfirmasi kematian sang aktor setelah menemukan jenazahnya tergeletak di apartemennya di Distrik Seongdong. Polisi juga menyebut, mendiang meninggalkan surat sebanyak dua lembar di apartemennya.

“Kami belum bisa mengungkap penyebab kematiannya karena masih melakukan investigasi. Sejauh ini kami tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah sang aktor,” tutur juru bicara Kepolisian Seongdong.

Pemakaman Song Jae Rim kabarnya akan digelar di Yeouido, pada 14 November 2024, sekitar pukul 12.00 KST (10.00 WIB).

Profil dan Karier Song Jae Rim

Song memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model runway. Di awal kariernya sebagai model, dia pernah membawakan koleksi Ha Sang Beg, Herein Homme, dan Juun.J.

Dia juga pernah menjadi model di sebagian besar majalah besar Korea Selatan, dari DAZED, Arena Homme, Esquire, GQ, Vogue, hingga Marie Claire.

Dari dunia modeling, Song Jae Rim kemudian merambah dunia akting dengan membintangi film Actresses, pada 2009. Dia mengambil peran minor sebagai asisten fotografer dalam film itu.

Profil Song Jae Rim. (Foto: Hancinema)

Sang aktor kemudian sempat tampil sebagai penyanyi dalam drama populer Secret Garden, pada 2010. Dia kemudian mendapat porsi peran lebih besar sebagai Lord Kim Jae Woon, pengawal Raja Lee Hwon, dalam drama Moon Embracing The Sun, pada 2012.

Ketampanan Song Jae Rim membuat dirinya mulai dikenal dan membintangi beberapa drama populer lainnya. Sebut saja drama Two Weeks (2013) dimana dia berperan sebagai pembunuh berdarah dingin.

Popularitasnya semakin melejit ketika dia tampil dalam program reality show We Got Married Season 4 bersama aktris Kim So Eun. Menariknya, mantan pasangan ‘suami istri’ ini kembali dipertemukan sebagai pasangan dalam drama Our Gap-soon, pada 2016.

Sebelum meninggal dunia, Song Jae Rim sempat membintangi drama My Military Valentine bersmaa Nam Gyu Ri dan Kim Min Seok. Drama itu tayang di Viki, pada 6 Juni hingga 12 Juli silam.