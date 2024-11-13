Sinopsis Film Beyond Skyline, Iko Uwais vs Alien

JAKARTA - Sinopsis film Beyond Skyline akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Beyond Skyline adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang dirilis pada tahun 2017. Film ini ditulis, diproduksi bersama, dan disutradarai oleh Liam O'Donnell dalam debutnya sebagai sutradara.

Film ini dibintangi oleh Frank Grillo, Bojana Novakovic, Jonny Weston, Iko Uwais, Callan Mulvey, Yayan Ruhian, Pamelyn Chee, Betty Gabriel, dan Antonio Fargas.

Beyond Skyline adalah sekuel dari film Skyline (2010) dan bagian kedua dari seri film Skyline, yang berlangsung bersamaan dengan peristiwa film pertama.

Film Beyond Skyline

Sinopsis Film Beyond Skyline

Cerita berlangsung di waktu yang sama dengan Skyline. Mark Corley, seorang detektif kepolisian Los Angeles, menjemput anaknya yang terasing, Trent, dari penjara tepat saat invasi alien dimulai. Sebagian besar penduduk kota tersedot ke dalam kapal alien melalui cahaya biru.

Mark memimpin sekelompok manusia yang selamat melalui terowongan bawah tanah untuk melarikan diri, meski sebagian besar dari mereka tewas atau diculik. Para penyintas, termasuk Mark, Trent, seorang petugas transit bernama Audrey, dan seorang tunawisma bernama “Sarge” (yang kebal terhadap cahaya biru karena buta), melarikan diri ke pelabuhan sebelum kota tersebut dihancurkan nuklir, hanya untuk kemudian ditangkap oleh kapal induk alien.

Di dalam kapal alien, Mark berusaha menemukan putranya dan menjelajahi berbagai ruang di dalam kapal. Ia bertemu dengan Elaine dan suaminya, Jarrod, yang telah diubah menjadi tentara bio-mekanis alien (karakter dari film pertama).

Elaine menjelaskan bahwa meskipun telah berubah, Jarrod masih memiliki kendali atas pikirannya. Meskipun baru hamil tiga bulan, kehamilan Elaine berjalan cepat, dan ia melahirkan seorang putri. Namun, Elaine meninggal saat persalinan, dan Mark bersama Jarrod bersatu untuk menghancurkan kapal alien dengan memasang bahan peledak di sistem kendalinya.

Jarrod tewas saat melawan pemimpin alien, dan Mark berhasil menyelamatkan Audrey, namun terlambat untuk menyelamatkan Trent, yang otaknya telah dipindahkan ke tubuh alien bio-mekanis. Jarrod yang sekarat berhasil menghancurkan kapal, yang kemudian jatuh di pedesaan Laos.

Mark, Audrey, Sarge, dan bayi itu berhasil keluar dari kapal yang mulai memperbaiki dirinya sendiri. Sarge meninggal akibat luka-lukanya tak lama setelah bertemu Sua dan Kanya, anggota kartel narkoba yang melawan alien serta sekelompok bandit mantan polisi setempat.

Saat mereka melintasi hutan, mereka menyadari bahwa bayi manusia tersebut tumbuh dengan sangat cepat, dari bayi menjadi anak berusia tiga tahun hanya dalam satu hari.

Sua dan Kanya membawa mereka ke markas persembunyian perlawanan manusia yang tersembunyi di reruntuhan kuno. Pemimpin para bandit polisi, Huana, mencoba menghadang mereka, tetapi berhasil dilucuti dan ditawan oleh Sua.

Harper, seorang petugas medis yang juga mantan ahli kimia narkoba, memeriksa DNA bayi perempuan itu dan menduga darahnya bisa menjadi kunci untuk melawan alien.