Sinopsis Film The Hateful Eight, Kebencian Membara di Tengah Salju

JAKARTA - Sinopsis film The Hateful Eight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hateful Eight adalah film bergenre Western Amerika yang dirilis pada 2015, ditulis dan disutradarai oleh Quentin Tarantino.

Film ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, dan Bruce Dern sebagai delapan orang asing yang penuh kecurigaan, yang mencari perlindungan dari badai salju di sebuah perhentian kereta beberapa waktu setelah Perang Saudara Amerika.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Hateful Eight mendapat peringkat persetujuan sebesar 75% berdasarkan 336 ulasan, dengan peringkat rata-rata 7,3/10.

Sinopsis Film The Hateful Eight

Pada tahun 1870, seorang pemburu bayaran dan veteran kavaleri Union, Mayor Marquis Warren, menuju Red Rock, Wyoming, dengan membawa tiga jenazah buron yang akan dia serahkan. Namun, kudanya kelelahan, dan di tengah badai salju, Warren menumpang kereta yang dikemudikan oleh O.B. Jackson. Di dalamnya, ada pemburu bayaran John Ruth alias "The Hangman," yang memborgol dirinya dengan buronan bernama Daisy Domergue yang akan dibawanya ke Red Rock untuk dieksekusi.

Warren dan Ruth pernah terikat melalui surat pribadi dari Abraham Lincoln yang dimiliki Warren. Dalam perjalanan, mereka bertemu Chris Mannix, putra Erskine yang pernah memimpin milisi Lost-Causer bernama Mannix's Marauders. Mannix mengaku sebagai sheriff baru Red Rock dan ikut bergabung. Selama perjalanan, Ruth mengetahui bahwa ada hadiah untuk kepala Warren dari pihak Konfederasi karena melarikan diri dari kamp tawanan dan membakar tempat itu.

Mereka akhirnya mencari perlindungan dari badai di sebuah penginapan bernama Minnie's Haberdashery, yang dijaga oleh Bob, seorang pria Meksiko yang mengaku menggantikan Minnie dan suaminya, Sweet Dave. Di dalam penginapan, sudah ada hangman lokal bernama Oswaldo Mobray, seorang koboi bernama Joe Gage, dan seorang jenderal Konfederasi, Sanford Smithers, yang sedang berencana membangun tugu peringatan untuk putranya yang hilang, Chester Charles.

Curiga, Ruth melucuti semua orang kecuali Warren. Mannix mengenali Smithers sebagai pahlawan perang, tetapi Warren menyimpan dendam karena Smithers pernah memerintahkan eksekusi tawanan perang berkulit hitam di Baton Rouge. Saat makan malam, Mannix menduga bahwa surat Lincoln milik Warren adalah palsu. Warren pun mengakui bahwa surat itu palsu, tetapi ia menggunakannya untuk mendapatkan kelonggaran dari orang kulit putih.

Setelah percakapan singkat, Warren meletakkan senjatanya di dekat Smithers dan mengaku bahwa dia telah memperkosa dan membunuh putra Smithers, yang mencoba menangkapnya untuk mendapatkan hadiah. Ketika Smithers hendak mengambil senjata, Warren langsung menembaknya.

Di tengah ketegangan itu, kopi yang mereka minum ternyata telah diracuni, yang disaksikan secara diam-diam oleh Daisy. Ruth dan O.B. minum kopi tersebut; O.B. langsung tewas, dan Daisy membunuh Ruth yang sedang sekarat dengan senjatanya sendiri. Warren melucuti senjata Daisy, yang kemudian terikat pada tubuh Ruth yang sudah mati, dan menodongkan senjata ke arah yang lain kecuali Mannix, yang nyaris ikut meminum kopi beracun.