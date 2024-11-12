Sinopsis Film Ice Road, Misi Penyelamatan Menegangkan di Atas Danau Beku

JAKARTA – Sinopsis film Ice Road akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ice Road merupakan film aksi thriller yang dirilis pada tahun 2021. Ice Road menceritakan sekelompok pengemudi truk yang terjebak dalam misi berbahaya di atas danau beku.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh oleh Jonathan Hensleigh, yang juga merupakan sutradara Kill the Irishman (2011). Ice Road dibintangi oleh sejumlah aktor ternama, seperti Liam Neeson, Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Amber Midthunder, dan masih banyak lagi.

Film ini menuai beragam respon dari para kritikus. Ice Road mendapat rating 5,6/10 dari 50 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 43% penerimaan dari 92 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes. Akan ada sekuel untuk film ini, namun masih dalam proses produksi.

Sinopsis Film Ice Road

Sinopsis Ice Road

Film bermula dengan memperlihatkan sebuah ledakan yang terjadi di sebuah tambang di daerah Manitoba dan membuat 26 penambang terjebak di dalamnya.

Mike McCann (Liam Neeson) dan saudaranya, Gurty (Marcus Thomas), merupakan veteran perang yang bekerja di sebuah perusahaan truk di Dakota Utara. Keduanya baru saja dipecat karena terlibat pertengkaran dengan pengemudi truk lain yang mengolok-olok kecacatan Gurty.

Setelah itu, Mike mendengar ada lowongan pekerjaan di Winnipeg. Mereka pun melamar pada lowongan pekerjaan tersebut. Dalam pekerjaan barunya, Mike tergabung dalam misi penyelamatan bantuan ke tambang yang dipimpin oleh Jim Goldenrod (Laurence Fishburne).

Tidak hanya Mike dan Gurty, seorang wanita lokal bernama Tantoo (Amber Midthunder) dan Varnay (Benjamin Walker), seorang aktuaris untuk perusahaan tambang, juga ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Tim penyelamat dibagi menjadi empat truk.

Sementara itu, para eksekutif Katka, perusahaan tambang tersebut, berkomunikasi dengan para penambang yang terjebak menggunakan kode ketuk. Manajer umum Katka, Sickle (Matt McCoy), pun memberitahu bahwa para penambang akan dibebaskan dengan cara meledakkan terowongan tambang.

Tim penyelamat pun berangkat ke tambang. Di tengah perjalanan, mesin Jim macet dan ketika ia ingin memperbaikinya, es di bawah trailernya pecah dan membuat kakinya terjepit. Melihat situasinya, Jim tahu ia tidak dapat membebaskan diri dan meminta Tantoo untuk memutus tali pengikat truknya.