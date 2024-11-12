Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 2

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 2 bercerita tentang Nia yang masih mendendam hingga memutuskan untuk menjual kalung berlian yang digadaikan Teja untuk membayar biaya operasi Jihan.

Pemilik toko perhiasan tempat Nia menjual kalung tersebut mengenali kalung itu dan segera melapor kepada Hamid, yang selama ini ternyata mencari cucunya. Hamid pun segera bertindak, meminta pemilik toko menahan orang yang menjual kalung tersebut.

Hamid yang mendapat kabar soal keberadaan Dinda bergegas menuju toko perhiasan tersebut. Namun Rasti dan Nia yang merasa ada yang janggal, buru buru kabur. Hamid yang tiba di toko itu pun kecewa dan kesal.

Di lain pihak, Devan yang tahu Hamid ingin bertemu Dinda tampak kesal karna pria itu tak menceritakan apapun tentang saudara kembarnya itu. Lagi-lagi mereka berdebat dan membuat Devan kembali membuat graffity.

Rasti dan teman-temannya kemudian menantang Jihan untuk tanding roller skate di sebuah gedung terbengkalai. Devan yang mengetahui pertandingan itu kemudian menerima tantangan Rasti untuk tanding ulang.