Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |17:37 WIB
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 2
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 2 bercerita tentang Nia yang masih mendendam hingga memutuskan untuk menjual kalung berlian yang digadaikan Teja untuk membayar biaya operasi Jihan.

Pemilik toko perhiasan tempat Nia menjual kalung tersebut mengenali kalung itu dan segera melapor kepada Hamid, yang selama ini ternyata mencari cucunya. Hamid pun segera bertindak, meminta pemilik toko menahan orang yang menjual kalung tersebut.

Hamid yang mendapat kabar soal keberadaan Dinda bergegas menuju toko perhiasan tersebut. Namun Rasti dan Nia yang merasa ada yang janggal, buru buru kabur. Hamid yang tiba di toko itu pun kecewa dan kesal.

Di lain pihak, Devan yang tahu Hamid ingin bertemu Dinda tampak kesal karna pria itu tak menceritakan apapun tentang saudara kembarnya itu. Lagi-lagi mereka berdebat dan membuat Devan kembali membuat graffity. 

Rasti dan teman-temannya kemudian menantang Jihan untuk tanding roller skate di sebuah gedung terbengkalai. Devan yang mengetahui pertandingan itu kemudian menerima tantangan Rasti untuk tanding ulang.

Cerita Cinta SMA
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA. (Foto; MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement