Tyas Mirasih Vs Azis Gagap dalam Game Show Family 100 MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menghadirkan sederet bintang spesial untuk menjadi Kapten Tim dalam game show populer, Family 100. Ada Tyas Mirasih, Azis Gagap, Nabila Putri, hingga Nunung yang didapuk menjadi Kapten Tim.

Ini menjadi kesempatan para peserta membawa pulang hadiah utama berupa satu unit mobil dengan menebak semua top survei untuk masuk Family Core. Sementara Anda bisa menebak top survei bersama Kapten Tim.

Game Show Family 100. (Foto: MNC Media)

Dalam Family 100, dua tim akan saling berhadapan untuk mendapatkan poin terbanyak dengan menebak hasil top survei. Jika berhasil mengantongi poin terbanyak, mereka berhak atas hadiah berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah.

Game show nomor satu di Indoensia ini akan memperlihatkan kekompakan dan kedekatan antaranggota tim. Jangan lewatkan Family 100 di MNCTV yang tayang lebih fun, seru, dan fresh.

Tonton terus game show Family 100 yang tayang di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari, pukul 19.30 WIB.*

(SIS)