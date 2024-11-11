Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 122

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |19:05 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 122 bercerita tentang Romeo yang terpukul atas kepergian Baskara. Sementara itu, Ajeng mendapat kabar bahwa polisi menemukan brankas yang terkunci di TKP. 

Di saat bersamaan, pengacara Baskara mengumpulkan Ajeng, Alysa, Rangga, dan Romeo untuk membahas surat wasiat. Mereka bersama-sama membuka isi brankas dan membuka surat wasiat di dalamnya.

Pada surat wasiat tersebut, tertera keterangan bahwa seluruh harta Baskara akan diserahkan kepada Ajeng. Rangga curiga karena sebelumnya surat wasiat di jas Baskara sudah sempat ia bakar. 

Tidak ada yang tahu kalau surat wasiat itu merupakan surat wasiat palsu yang ditulis Ajeng sendiri dengan menirukan tulisan Baskara. Di sisi lain, Dania teringat dengan Baskara yang menyuruhnya mencari perempuan yang ternyata adalah ibu kandungnya. 

Dania bertanya-tanya siapa sebenarnya Baskara. Ia pun mendapat mimpi kalau Baskara adalah ayah kandungnya, namun ia harus memastikannya terlebih dulu. Bagaimana Dania menyelidiki misteri ayah kandungnya? 

Saksikan sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, pada Senin (11/11/2024), pukul 19.45 WIB.*

