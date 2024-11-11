Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 120

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |12:10 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 120
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 120. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 120 bercerita tentang kematian Baskara yang begitu mendadak. Polisi kemudian menanyakan kondisi terakhir pria itu kepada Yasmin, Dania, dan Romeo.

Ajeng kemudian membenarkan kepada polisi kalau Baskara kerap menenggak obat antidepressan. Alysa setuju jika ayahnya diautopsi namun Rangga dan Ajeng tegas menolak ide tersebut. 

Ajeng beralasan, dia tak tega karena autopsi akan membedah tubuh Baskara. Mendengar hal itu, Alysa mengancam akan mengungkap perselingkuhan Ajeng dan Prasetyo ke publik. 

Ajeng dan Rangga pun terpaksa setuju dengan keinginan Alysa untuk mengautopsi Baskara. Di hadapan media, Rangga dan Ajeng berpura-pura sedih, sementara Alysa hanya bisa terdiam dan menangis.

Sementara Nina masih syok dengan kejadian yang ia lihat saat Rangga membenturkan kepala Baskara. Di sisi lain, Nina memergoki Yasmin yang memegang tangan Romeo untuk menenangkan pria itu. 

Cinta Yasmin
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
