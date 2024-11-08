Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 117

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 117 bercerita tentang Rangga yang memasuki rumah Pras dengan kunci cadangan yang ditemukannya di paviliun tempat pria itu tinggal.

Rangga yang memakai masker kemudian memasuki kamar Prasetyo dan menemukan ponsel pria itu yang di sana. Nathan kemudian memergoki Rangga hingga akhirnya mereka berkelahi.

Namun Nathan tidak tahu bahwa pria yang diajaknya berkelahi itu adalah Rangga karena dia memakai masker untuk menutupi wajahnya.

Sementara itu, Baskara mengumpulkan Ajeng, Romeo, Rangga, Alysa, dan Yasmin karena berita viral putranya memengaruhi kondisi perusahaan. Dia pun menunjuk Yasmin untuk menggantikan posisi Rangga.

Namun yang tak orang tahu, penunjukkan Yasmin dilakukan Baskara untuk menebus rasa bersalahnya pada perempuan itu. Rangga yang disingkirkan ayahnya sendiri tak terima dengan keputusan tersebut.