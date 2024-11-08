Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 117

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |00:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 117
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 117. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 117 bercerita tentang Rangga yang memasuki rumah Pras dengan kunci cadangan yang ditemukannya di paviliun tempat pria itu tinggal. 

Rangga yang memakai masker kemudian memasuki kamar Prasetyo dan menemukan ponsel pria itu yang di sana. Nathan kemudian memergoki Rangga hingga akhirnya mereka berkelahi.

Namun Nathan tidak tahu bahwa pria yang diajaknya berkelahi itu adalah Rangga karena dia memakai masker untuk menutupi wajahnya. 

Sementara itu, Baskara mengumpulkan Ajeng, Romeo, Rangga, Alysa, dan Yasmin karena berita viral putranya memengaruhi kondisi perusahaan. Dia pun menunjuk Yasmin untuk menggantikan posisi Rangga.

Namun yang tak orang tahu, penunjukkan Yasmin dilakukan Baskara untuk menebus rasa bersalahnya pada perempuan itu. Rangga yang disingkirkan ayahnya sendiri tak terima dengan keputusan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement