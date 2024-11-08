Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 118

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 118
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 118. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 118 berkisah tentang Rangga yang mencoba memperbaiki ponsel milik Prasetyo yang berhasil diambilnya dari rumah pria itu. Dia kemudian menemukan sebuah pesan dari Ajeng untuk Prasetyo.

Isi pesan itu mengungkapkan bahwa memang Ajeng lah pembunuh Ratih dan orang yang berusaha menyingkirkan Romeo. Rangga sangat terkejut mengetahui fakta itu dan meminta klarifikasi dari Ajeng yang membuat perempuan itu panik.

Kepanikan Ajeng berlanjut saat ia menemukan beberapa koran yang berisi berita pembunuhan Yoga dan Heru di kamar. Ternyata, Baskara sengaja menaruh koran-koran itu karena dia curiga Ajeng adalah pelaku pembunuhan sebenarnya.

Namun Ajeng tetap berkelit yang membuat Baskara tetap mencari bukti mengenai kejahatan yang dilakukan perempuan itu. Ajeng yang kesal kejahatannya terbongkar, berencana menaruh alat perekam di mobil Baskara.

Hal itu dilakukannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan Baskara. Apakah Ajeng mampu keluar dari permasalahan itu? Simak sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, setiap hari, pukul 20.00 WIB.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

