HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Hadirkan Series Sugar Daddy, Kolaborasi Viu dan Unlimited Production

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:01 WIB
Vision+ Hadirkan Series Sugar Daddy, Kolaborasi Viu dan Unlimited Production
Vision+ Hadirkan Series Sugar Daddy, Kolaborasi Viu dan Unlimited Production
A
A
A

JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan serial terbaru yang mengangkat fenomena hangat di masyarakat. Kali ini, serial bertajuk Sugar Daddy akan mengupas fenomena sugar daddy-sugar baby dalam balutan genre komedi.

Meski tema sugar daddy dan sugar baby kerap dianggap tabu dan negatif, Sugar Daddy justru dikemas dengan cerita ringan dan aksi kocak para pemainnya. Namun, serial ini tetap menyelipkan konflik kompleks yang menarik untuk diikuti di setiap episodenya.

Serial Sugar Daddy ini diproduksi oleh dua platform OTT ternama, Vision+ dan Viu, serta melibatkan Unlimited Production sebagai rumah produksinya. Saat ini, para pemeran tengah mengikuti sesi "big reading" untuk mendalami karakter dan mempersiapkan adegan sebelum proses syuting dimulai.

Vision+ Hadirkan Series Sugar Daddy, Kolaborasi Viu dan Unlimited Production
Vision+ Hadirkan Series Sugar Daddy, Kolaborasi Viu dan Unlimited Production

“Hari ini kami menggelar big reading untuk Sugar Daddy, original series terbaru Vision+. Ini juga pertama kalinya Vision+ berkolaborasi dengan Viu dalam sebuah co-production, mulai dari ide cerita, pengembangan, produksi, hingga nanti ke tahap promosi,” ungkap Thaleb Wirachman Wahjudi, Head of Production Vision+ Pictures, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

