7 Pemeran Series Vision+ Dendam, Akting Terbaik Cinta Laura hingga Willy Dozan

JAKARTA – Deretan pemeran series Dendam yang tayang di Vision+. Series arahan Razka Robby Ertanto ini mengangkat perjalanan seorang perempuan dalam membalaskan dendamnya setelah keluarganya hilang dan tewas di District 8.

Selain plot menarik, series Dendam juga menggandeng sederet aktor terbaik Tanah Air untuk memerankan karakter-karakter kompleks di dalam series ini. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya versi Okezone.

1.Cinta Laura

Cinta Laura berperan sebagai Renata Aubert dalam series ini. Dia digambarkan sebagai perempuan yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan saudara dan ayahnya di tangan sindikat kriminal District 8.

2.Arya Vasco

Arya Vasco hadir sebagai James Matteo, sosok yang karakternya penuh misteri dan berada di tengah ketegangan konflik. Ia merupakan pemilik bisnis ilegal MMA di District 8. Kehadiran James menambah dimensi baru dalam perjalanan Renata, menciptakan lapisan baru dalam kisah balas dendam ini.

3.Willy Dozan

Willy Dozan berperan sebagai Igoy Belial, ia merupakan seorang jenderal polisi yang memimpin divisi khusus di mana Renata bertugas. Igoy menjadi kepala kepolisian dengan mengontrol bawahannya sesuai kemauan dan kepentingannya. Ia merupakan tokoh yang memiliki hubungan erat dengan District 8.

4.Zack Lee