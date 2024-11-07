Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Transformasi Karakter Arya Vasco dalam Series Vision+ Dendam

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:05 WIB
Transformasi Karakter Arya Vasco dalam Series Vision+ Dendam
Transformasi Karakter Arya Vasco dalam Series Vision+ Dendam. (Foto: MNC Media)
JAKARTA Arya Vasco berperan sebagai seorang mafia dalam series Vision+, Dendam. Kehadiran karakter ini menambah daya tarik series yang menyuguhkan deretan adegan fighting yang mendebarkan.

Dalam Live Instagram Vision+, Cinta Laura menjelaskan transformasi karakter James yang awalnya terlihat seperti mafia yang hidup penuh aksi kriminal perlahan menunjukkan sisi baiknya.

“Perubahan James dari jahat ke baik inilah yang membuat Renata sadar bahwa dia tak seharusnya menyimpan dendam dan kebencian terlalu lama. Karena setiap orang pasti punya sisi baik,” tuturnya.

Perkembangan karakter James tersebut menjadi titik penting dalam series Dendam. Pasalnya karena James, Renata yang awalnya terjebak dalam amarah dan dendam, mulai membuka hatinya.

Tak hanya soal dinamika masing-masing karakter di dalamnya, series Dendam juga menampilkan totalitas para aktor dalam melakoni adegan laga dengan cerita penuh plot twist.

