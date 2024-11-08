Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 154

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 154 bercerita tentang Faris yang berhasil mendapatkan bukti video yang menunjukkan Emma sebagai pembunuh Dharma. Bukti itu digunakannya untuk membersihkan nama Rossa.

Emma yang kini berstatus buronan, terpaksa hidup di pinggiran ruko dalam kondisi menyedihkan. Halusinasi membuatnya melihat orang lain sebagai Alvino. Imbasnya, dia memukul orang tersebut sampai dikejar-kejar warga.

Di sisi lain, Rossa bertemu Alvino saat ziarah ke makam Lia. Meski ingin menghindar, Faris meyakinkan bahwa Pelangi berhak dekat dengan Alvino. Faris juga memastikan bahwa tak ada yang akan memisahkan Rossa dari Pelangi.

Rossa pun luluh dan mengizinkan Alvino bermain dan menggendong Pelangi. Sementara itu, Radit menuntut Faris menepati janjinya untuk membebaskannya, setelah Emma dinyatakan DPO.

Pelarian Emma berakhir dengan penangkapannya oleh polisi, yang mempertemukannya dengan Radit di tahanan. Saat Faris dan Rossa datang ke kantor polisi, Emma yang kalap mencoba mencelakai Faris dengan pulpen polisi.