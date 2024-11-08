Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 154

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 154
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 154. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 154 bercerita tentang Faris yang berhasil mendapatkan bukti video yang menunjukkan Emma sebagai pembunuh Dharma. Bukti itu digunakannya untuk membersihkan nama Rossa.

Emma yang kini berstatus buronan, terpaksa hidup di pinggiran ruko dalam kondisi menyedihkan. Halusinasi membuatnya melihat orang lain sebagai Alvino. Imbasnya, dia memukul orang tersebut sampai dikejar-kejar warga. 

Di sisi lain, Rossa bertemu Alvino saat ziarah ke makam Lia. Meski ingin menghindar, Faris meyakinkan bahwa Pelangi berhak dekat dengan Alvino. Faris juga memastikan bahwa tak ada yang akan memisahkan Rossa dari Pelangi. 

Rossa pun luluh dan mengizinkan Alvino bermain dan menggendong Pelangi. Sementara itu, Radit menuntut Faris menepati janjinya untuk membebaskannya, setelah Emma dinyatakan DPO. 

Pelarian Emma berakhir dengan penangkapannya oleh polisi, yang mempertemukannya dengan Radit di tahanan. Saat Faris dan Rossa datang ke kantor polisi, Emma yang kalap mencoba mencelakai Faris dengan pulpen polisi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement