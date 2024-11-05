Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 26

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |17:59 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terbelenggu Rindu</i> Episode 26
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu Episode 26 bercerita tentang Vernie yang sengaja mengantarkan Arka ke sekolah. Tujuannya adalah mencari tahu sosok ‘Tante Fira’ yang dimaksud Arka. 

Namun alangkah terkejutnya Vernie saat mengetahui bahwa sosok Fira adalah Amira. Hal itu membuat perempuan itu kesal dan mencoba memengaruhi sekolah untuk memecat Amira. Namun aksi Noah jauh lebih ekstrem dibanding Vernie.

Dia menyewa preman untuk menculik Amira. Namun rencana jahat tersebut berhasil digagalkan oleh Biru yang datang tepat waktu. Momen tersebut justru semakin mendekatkan keduanya. Meski Amira terus merasa terancam, Biru setia berada di sisinya.

Di sisi lain, Maudy terus memprovokasi Vernie agar segera memberikan pelajaran pada Amira. Mampukah Noah dan Vernie memisahkan Amira dan Biru? Tonton sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya di RCTI, Selasa (5/11/2024), pukul 18.30 WIB.

Dengan menonton sinetron ini, Anda bisa mendapatkan uang belanja gratis dari RCTI. Caranya, scan QR Code yang muncul di layar TV saat sinetron tayang. Informasi lebih lanjut ikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

