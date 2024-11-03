Arya Vasco Jadi Mafia Bermoral dalam Series Dendam

JAKARTA - Arya Vasco membeberkan karakter yang diperankannya dalam series terbaru Vision+, Dendam. Dia berperan sebagai James, seorang mafia yang mengoperasikan bisnis ilegal di sebuah gedung bernama District 8.

James memimpin di lantai 3 District 8 di mana dia menjalankan bisnis tarung (MMA) ilegal. “Jadi, District 8 itu menjadi tempat perputaran uang gelap yang sangat cepat,” tutur Arya dalam sebuah podcast bersama Vision+.

Walaupun James seorang mafia yang lekat dengan kriminalitas, namun Arya Vasco mengatakan, ada sisi unik dari karakter tersebut yang berbeda dengan pimpinan mafia lainnya di District 8.

“Sebenarnya, kalau dibandingkan dengan pemimpin lain, James ini bisa dibilang punya moral yang baik. Hatinya selalu merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang dilakoninya tersebut,” tutur Arya Vasco.

