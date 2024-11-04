Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty sebelum Dilamar Drajat Djumantara

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |22:30 WIB
3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty sebelum Dilamar Drajat Djumantara
3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)
A
A
A

JAKARTA - Pria tampan pernah dekat dengan Febby Rastanty sebelum dilamar Drajat Djumantara akan dibahas dalam artikel ini. Febby dan Drajat menggelar lamaran bernuansa intimate mereka, pada 4 Agustus 2024.

Namun sang aktris baru mengumumkan kabar bahagia itu lewat akun Instagram pribadinya, pada 30 Oktober silam. Bersama sejak 5 tahun silam, Febby dan Drajat akhirnya mantap untuk melangkah ke jenjang serius dalam hubungan mereka.

Febby Rastanty dan Drajat Djumantara
Febby Rastanty dan Drajat Djumantara gelar lamaran pada 4 Agustus 2024. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)

They said we couldn't do it, but.. looks like we made it (Kata mereka, kita tidak akan bertahan. Tapi sepertinya, kita bisa melewati semua ini),” ujar Febby Rastanty dalam unggahannya di Instagram, pada 30 Oktober silam.

Drajat Djumantara merupakan seorang polisi yang menjabat sebagai Kasubnit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat. Namun sebelum berlabuh di pelukan sang polisi, Febby pernah menjalin asmara dengan tiga nama berikut.

3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty

1.Derby Romero

Febby Rastanty dan Derby Romero terlibat cinta lokasi saat membintangi sinetron Putih Abu-Abu pada 2012. Hubungan tersebut bertahan selama 3,5 tahun hingga akhirnya mereka sepakat mengakhiri hubungan itu karena perbedaan agama. 

Derby Romero (Aldhi/MPI)
Pria Tampan yang Pernah Dekat dengan Febby Rastanty. (Foto: Derby Romero/Okezone)

Seperti diketahui, Febby Rastanty adalah penganut agama Islam, sementara Derby Romero beragama Kristen. Setelah putus, Derby menikahi Claudia Adinda, pada 14 Oktober 2017 dan dikaruniai seorang anak perempuan.

2.Anderu Bionty

Anderu Bionty merupakan pria tampan yang pernah dekat dengan Febby Rastanty setekah asmaranya dengan Derby Romero berakhir, pada 2015. Sang aktris mulai berpacaran dengan keponakan Olla Ramlan itu pada 2016 dan bertahan selama 3 tahun.

Anderu Bionty
Pria Tampan yang Pernah Dekat dengan Febby Rastanty. (Foto: Instagram/Anderu Bionty

Berbeda dengan hubungan asmaranya dengan Derby, Febby memilih menjaga privasi hubungannya dengan Anderu. Pasangan ini terbilang jarang tampil di muka publik. Perbedaan visi disebut-sebut menjadi alasan mereka untuk mengakhiri hubungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146321/febby_rastanty_dan_suami-xJcm_large.jpg
7 Bulan Menikah, Febby Rastanty Akui Jarang Berantem dengan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092689/febby_rastanty-Z6sK_large.jpg
Febby Rastanty Tak Pernah Diajarkan Shalat oleh Orang Tua, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092637/febby_rastanty-JZEd_large.jpg
Cerita Febby Rastanty Sempat Jauh dari Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/206/3085502/febby_rastanty-fDyc_large.jpg
Febby Rastanty: Jangan Buru-Buru Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084067/febby_rastanty-Hhe0_large.jpg
Impian Febby Rastanty Terwujud, Blink Reuni di Pernikahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/33/3084032/febby_rastanty-pMWN_large.jpg
Bahagia Nikahi Febby Rastanty, Tangis Drajad Djumantara Pecah 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement