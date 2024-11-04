3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty sebelum Dilamar Drajat Djumantara

JAKARTA - Pria tampan pernah dekat dengan Febby Rastanty sebelum dilamar Drajat Djumantara akan dibahas dalam artikel ini. Febby dan Drajat menggelar lamaran bernuansa intimate mereka, pada 4 Agustus 2024.

Namun sang aktris baru mengumumkan kabar bahagia itu lewat akun Instagram pribadinya, pada 30 Oktober silam. Bersama sejak 5 tahun silam, Febby dan Drajat akhirnya mantap untuk melangkah ke jenjang serius dalam hubungan mereka.

Febby Rastanty dan Drajat Djumantara gelar lamaran pada 4 Agustus 2024. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)

“They said we couldn't do it, but.. looks like we made it (Kata mereka, kita tidak akan bertahan. Tapi sepertinya, kita bisa melewati semua ini),” ujar Febby Rastanty dalam unggahannya di Instagram, pada 30 Oktober silam.

Drajat Djumantara merupakan seorang polisi yang menjabat sebagai Kasubnit Reskrim Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat. Namun sebelum berlabuh di pelukan sang polisi, Febby pernah menjalin asmara dengan tiga nama berikut.

3 Pria Tampan Pernah Dekat dengan Febby Rastanty

1.Derby Romero

Febby Rastanty dan Derby Romero terlibat cinta lokasi saat membintangi sinetron Putih Abu-Abu pada 2012. Hubungan tersebut bertahan selama 3,5 tahun hingga akhirnya mereka sepakat mengakhiri hubungan itu karena perbedaan agama.

Pria Tampan yang Pernah Dekat dengan Febby Rastanty. (Foto: Derby Romero/Okezone)

Seperti diketahui, Febby Rastanty adalah penganut agama Islam, sementara Derby Romero beragama Kristen. Setelah putus, Derby menikahi Claudia Adinda, pada 14 Oktober 2017 dan dikaruniai seorang anak perempuan.

2.Anderu Bionty

Anderu Bionty merupakan pria tampan yang pernah dekat dengan Febby Rastanty setekah asmaranya dengan Derby Romero berakhir, pada 2015. Sang aktris mulai berpacaran dengan keponakan Olla Ramlan itu pada 2016 dan bertahan selama 3 tahun.

Pria Tampan yang Pernah Dekat dengan Febby Rastanty. (Foto: Instagram/Anderu Bionty

Berbeda dengan hubungan asmaranya dengan Derby, Febby memilih menjaga privasi hubungannya dengan Anderu. Pasangan ini terbilang jarang tampil di muka publik. Perbedaan visi disebut-sebut menjadi alasan mereka untuk mengakhiri hubungan.