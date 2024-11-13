Febby Rastanty: Jangan Buru-Buru Menikah

JAKARTA - Febby Rastanty didapuk menjadi pemeran utama dalam film terbaru produksi Visinema Pictures berjudul Wanita Ahli Neraka. Dalam film ini, Febby memerankan karakter Farah, seorang wanita yang berambisi segera menikah demi mengejar surga sesuai dengan keyakinan Islam yang dianutnya.

Sebagai Farah, ia membayangkan akan menjadi istri yang taat kepada suaminya, berharap ketaatan itu akan mengantarkannya menuju surga.

Febby, yang juga baru menikah, mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari karakter Farah dan film ini. Ia pun mengingatkan agar setiap orang mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan menikah.

"Jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu ibadah terpanjang dalam hidup, dan karena itu ibadah yang panjang, sebaiknya jangan terburu-buru atau asal dalam memilih pasangan," kata Febby di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11/2024).

Menurut Febby, pertimbangan matang tak hanya dibutuhkan untuk memutuskan menikah, tetapi juga untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup.

"Bukan hanya memutuskan apakah akan menikah atau tidak, tapi juga dalam memilih pasangannya," tambahnya.

Febby turut menyoroti fenomena di mana banyak orang merasa pasangannya berubah setelah menikah, meskipun sebelumnya telah saling mengenal bertahun-tahun.

"Katanya, meskipun kita sudah kenal satu, dua, tiga tahun, bisa saja pasangan berubah drastis. Apalagi seperti Farah yang hanya bertemu beberapa kali, namun langsung ingin menikah," ujarnya.

Febby menekankan bahwa keinginan kuat untuk menikah tidak boleh membutakan diri dalam memilih pasangan. Penting untuk tetap bijak dan selektif saat memutuskan siapa yang akan mendampingi hidup.

"Kita harus tahu dulu visi pernikahan itu untuk apa. Kalau Farah, mungkin karena tujuannya surga, jadi dia tutup mata terhadap siapa pun laki-lakinya, asal ada peluang menuju surga. Tapi, kalau kita bijaksana, sebaiknya tidak seperti itu," jelasnya.