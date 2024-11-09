Advertisement
Bahagia Nikahi Febby Rastanty, Tangis Drajad Djumantara Pecah 

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |20:07 WIB
Bahagia Nikahi Febby Rastanty, Tangis Drajad Djumantara Pecah (Foto: IG Febby)
JAKARTA - Febby Rastanty resmi menikah dengan Drajad Djumantara pada Sabtu, 9 November 2024. Pasangan ini mengucap ijab kabul dalam prosesi akad nikah yang digelar secara tertutup di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Beberapa sahabat artis yang hadir membagikan momen bahagia tersebut, termasuk Melanie Putria. 

Di antara berbagai video yang memperlihatkan saat-saat ijab kabul dan kebahagiaan kedua mempelai saat memamerkan buku nikah, unggahan Melanie justru menyoroti momen haru ketika Drajad menangis sebelum mengucapkan ijab kabul.

Drajad, yang akrab disapa Dio, tampak tak bisa menahan air mata saat melihat Febby berjalan ke arahnya, diapit oleh dua sahabatnya, Enzy Storia dan teman dekat lainnya, menuju meja akad nikah. 

Beberapa kali, Drajad terlihat menyeka air matanya, menunjukkan betapa besar perasaannya pada momen sakral tersebut.

Sementara itu, Febby tampil anggun dalam balutan busana pengantin adat Sunda dengan siger yang menghiasi kepalanya. Dengan senyum yang tak henti, ia melangkah menuju calon suaminya sebelum akhirnya keduanya mengucapkan ijab kabul.

