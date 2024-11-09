Impian Febby Rastanty Terwujud, Blink Reuni di Pernikahannya

JAKARTA - Febby Rastanty dan Drajad Djumantara menggelar resepsi pernikahan mereka pada Sabtu (9/11/2024). Jika pada prosesi akad mereka mengusung adat Sunda, asal mempelai pria, maka dalam resepsi pernikahan kali ini terasa kental dengan nuansa adat Palembang, daerah asal Febby.

Febby tampil anggun dalam balutan gaun merah dan mahkota pengantin khas Palembang, sementara Ajat terlihat gagah dengan baju dinas kehormatannya sebagai polisi.

Momen spesial terjadi saat Febby bergabung di atas panggung bersama Agatha Pricilla, Sivia Azizah, dan Ify Alyssa untuk bernyanyi bersama. Ketiga sahabatnya itu merupakan anggota girl group Blink, yang sudah lama bubar sejak 2017. Momen ini menjadi reuni pertama Blink setelah sekian lama.

Sebelum Febby naik ke panggung, Agatha Pricilla memperkenalkan dirinya dan kedua sahabatnya sebagai teman lama Febby sejak masa kecil. Mereka terlihat bernostalgia, merayakan momen bahagia Febby di atas panggung.

"Kami bertiga adalah teman Febby sejak kecil. Dari usia sangat belia, kami berempat tergabung dalam grup Blink, kenangan besar bagi kami semua," ujar Agatha Pricilla.

Setelah memperkenalkan diri, ketiganya memberikan selamat kepada Febby dan Ajat, serta menyampaikan doa dan harapan terbaik.

“Kami turut berbahagia atas pernikahan Febby dan Ajat. Selamat ya, Febby,” sambung Pricilla, sementara Ify menambahkan, “Semoga selalu bisa saling melengkapi.”

Mereka pun terkejut saat Febby tiba-tiba turun dari pelaminan untuk bergabung bernyanyi bersama mereka, diiringi pula oleh suaminya.